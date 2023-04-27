В Мелитополе раздался взрыв

"Мелитополь, громко! В который раз за день", - написал Федоров.

Он сообщил, что жители северных районов оккупированного города слышали одиночный взрыв.

Напомним, сегодня в результате взрыва в Мелитополе пострадал дом одного из коллаборантов.

Как сообщалось, утром 27 апреля в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области был слышен взрыв.

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