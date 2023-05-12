ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мелитополе раздался мощный взрыв, в части города пропало электричество

Новина українською →
Мелитополь, Пятница 12 мая 2023 22:13
В Мелитополе раздался мощный взрыв, в части города пропало электричество Фото: Оккупанты в Мелитополе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 12 мая, в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Мелитополе мощный взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого в городе пропало электричество.

Представители официальных властей и военных ВСУ не сообщали подробной информации об этом взрыве.

"Мелитопольцы сообщают, что после взрыва электричество исчезло в нижней части города, в микрорайоне. У многих также исчезла мобильная связь", - сообщают Telegram-каналы.

Также есть информация, что нет электричества в Нововасильевке Приазовского района, в Мелитопольском районе.

Обновлено 22:26

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что в городе раздался мощный взрыв.

"Настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных селах не стало света, воды и связи", - пояснил Федоров.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном российскими военными Мелитополе (Запорожская область) утром 12 мая произошел сильный взрыв.

Позже Следственный комитет РФ заявил, что в Мелитополе (Запорожская область) совершено "покушение" на и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ. Он получил ранение, его доставили в больницу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мелитополь Запорожская область Война в Украине
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть