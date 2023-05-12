В Мелитополе раздался мощный взрыв, в части города пропало электричество
В пятницу, 12 мая, в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) раздался мощный взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В Мелитополе мощный взрыв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого в городе пропало электричество.
Представители официальных властей и военных ВСУ не сообщали подробной информации об этом взрыве.
"Мелитопольцы сообщают, что после взрыва электричество исчезло в нижней части города, в микрорайоне. У многих также исчезла мобильная связь", - сообщают Telegram-каналы.
Также есть информация, что нет электричества в Нововасильевке Приазовского района, в Мелитопольском районе.
Обновлено 22:26
Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что в городе раздался мощный взрыв.
"Настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных селах не стало света, воды и связи", - пояснил Федоров.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном российскими военными Мелитополе (Запорожская область) утром 12 мая произошел сильный взрыв.
Позже Следственный комитет РФ заявил, что в Мелитополе (Запорожская область) совершено "покушение" на и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ. Он получил ранение, его доставили в больницу.
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