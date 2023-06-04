В Мелітополі пролунав потужний вибух

В тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.
Про це розповів мер міста Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Бавовна продовжується. Потужний вибух у Мелітополі", - повідомив міський голова.
Він повідомив, що за уточненою інформацією інцидент стався на окраїні Якимівки, на південь від Мелітополя..
Російські військові майже одразу після повномаштабного вторгнення змогли захопити Мелітополь Запорізької області
Станом на сьогодні в місті продовжується активний розвиток партизанського руху. Попри спроби ворога полювати на його членів, в Мелітополі регулярно лунають вибухи по всьому місту.
Нагадаємо, що вчора Федоров повідомляв, що в місті пролунало понад, як п1ять вибухів.
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