UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Мелітополі пролунав потужний вибух

Фото: в Мелітополі пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

Про це розповів мер міста Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Бавовна продовжується. Потужний вибух у Мелітополі", - повідомив міський голова.

Він повідомив, що за уточненою інформацією інцидент стався на окраїні Якимівки, на південь від Мелітополя..

Фото: вибух поблизу Мелітополя (t.me/ivan_fedorov_melitopol).

Ситуація в Мелітополі

Російські військові майже одразу після повномаштабного вторгнення змогли захопити Мелітополь Запорізької області

Станом на сьогодні в місті продовжується активний розвиток партизанського руху. Попри спроби ворога полювати на його членів, в Мелітополі регулярно лунають вибухи по всьому місту.

Нагадаємо, що вчора Федоров повідомляв, що в місті пролунало понад, як п1ять вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольЗапорожская областьВійна Росії проти України