Місцеві жителі повідомили, що в Мелітополі чути звуки вибухів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Жителі Мелітополя повідомляють про понад 5 гучних вибухів, які добре чули у північній частині міста", - повідомив Федоров.

Мер Мелітополя заявив, що наразі з'ясовує всі подробиці. На момент вибухів в місті не була оголошена повітряна тривога.

В місті видно дим

За даними мера, на півночі від Мелітополя видно густий дим.

Ситуація у Мелітополі

Майже відразу після повномасштабного вторгнення російським військовим вдалось окупувати Мелітополь, що знаходиться в Запорізькій області.

Станом на сьогодні в місті продовжується активний розвиток партизанського руху. Попри спроби ворога полювати на його членів, в Мелітополі регулярно лунають вибухи по всьому місту. "Покарання" для колаборантів викликає невпевненість і страх серед співробітників окупаційної влади.

Наприклад, вчора, 2 червня, в тимчасово окупованій Михайлівці підірвали автомобіль зі зрадниками та окупантами. Внаслідок вибуху загинув власник місцевого кафе "Гетьман", який гостинно годував росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.