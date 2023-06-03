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В Мелітополі чути звуки вибухів

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Мелітополь, Субота 03 червня 2023 18:47
В Мелітополі чути звуки вибухів Фото: Мелітополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Місцеві жителі повідомили, що в Мелітополі чути звуки вибухів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Жителі Мелітополя повідомляють про понад 5 гучних вибухів, які добре чули у північній частині міста", - повідомив Федоров.

Мер Мелітополя заявив, що наразі з'ясовує всі подробиці. На момент вибухів в місті не була оголошена повітряна тривога.

В місті видно дим

За даними мера, на півночі від Мелітополя видно густий дим.

В Мелітополі чути звуки вибухів

Ситуація у Мелітополі

Майже відразу після повномасштабного вторгнення російським військовим вдалось окупувати Мелітополь, що знаходиться в Запорізькій області.

Станом на сьогодні в місті продовжується активний розвиток партизанського руху. Попри спроби ворога полювати на його членів, в Мелітополі регулярно лунають вибухи по всьому місту. "Покарання" для колаборантів викликає невпевненість і страх серед співробітників окупаційної влади.

Наприклад, вчора, 2 червня, в тимчасово окупованій Михайлівці підірвали автомобіль зі зрадниками та окупантами. Внаслідок вибуху загинув власник місцевого кафе "Гетьман", який гостинно годував росіян.

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