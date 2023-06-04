RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мелитополе раздался мощный взрыв

Фото: в Мелитополе раздался взрыв (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Хлопок продолжается. Мощный взрыв в Мелитополе", - сообщил городской голова.

Он сообщил, что по уточненной информации инцидент произошел на окраине Акимовки, к югу от Мелитополя.

Фото: взрыв вблизи Мелитополя (t.me/ivan_fedorov_melitopol).

Ситуация в Мелитополе

Российские военные почти сразу после полномасштабного вторжения смогли захватить Мелитополь Запорожской области

По состоянию на сегодняшний день в городе продолжается активное развитие партизанского движения. Несмотря на попытки врага охотиться за его членами, в Мелитополе регулярно раздаются взрывы по всему городу.

Напомним, что вчера Федоров сообщал, что в городе прозвучало более пяти взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольЗапорожская областьВойна России против Украины