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В Мелитополе раздались четыре громких взрыва, - Федоров

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Мелитополь, Четверг 10 ноября 2022 17:06
В Мелитополе раздались четыре громких взрыва, - Федоров Фото: В Мелитополе раздались четыре громких взрыва (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прогремели четыре мощных взрыва. Это произошло в четверг, 10 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"4 громких взрыва, которые слышал весь город", - заявил мэр.

В Мелитополе раздались четыре громких взрыва, - Федоров

По его словам, в настоящее время уточняются детали.

Напомним, что в оккупированном Мелитополе уничтожен пункт управления российской армии в промышленной зоне. Именно это явилось результатом взрывов на заводе "Рефма".

Также в четверг, 3 ноября, под Мелитополем в районе железнодорожного моста, который россияне используют для перекидывания техники, раздались взрывы.

Гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий военные РФ создали комиссию, которая ведет перепись государственных, коммунальных, частных предприятий, домов, квартир и авто.

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