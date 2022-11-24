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У Мелітополі прогриміла серія потужних вибухів: що сталося

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Мелітополь, Четвер 24 листопада 2022 18:58
У Мелітополі прогриміла серія потужних вибухів: що сталося Ілюстративне фото: у Мелітополі прогриміла серія потужних вибухів (wikimapia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В окупованому Мелітополі сьогодні, 24 листопада, прогриміло три потужні вибухи. Ймовірно, було влучання в аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

У Мелітополі знов не добрий вечір для рашистів! Жителі повідомлять про щонайменше 3 потужних вибухи у південній частині міста", - написав він.

За попередньою інформацією, було влучання по аеродрому.

Нагадаємо, нещодавно у селищі Веселе під Мелітополем була ліквідована військова база росіян.

До того ж, окупанти продовжують масово брати в полон цивільних з Мелітополя.

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