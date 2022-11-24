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В Мелитополе прогремела серия мощных взрывов: что произошло

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Мелитополь, Четверг 24 ноября 2022 18:58
В Мелитополе прогремела серия мощных взрывов: что произошло Иллюстративное фото: в Мелитополе прогремела серия мощных взрывов (wikimapia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

В оккупированном Мелитополе сегодня, 24 ноября, прогремело три мощных взрыва. Вероятно, было попадание в аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

В Мелитополе снова не добрый вечер для рашистов! Жители сообщат о минимум 3 мощных взрывах в южной части города", - написал он.

По предварительной информации, было попадание по аэродрому.

Напомним, недавно в поселке Веселое под Мелитополем была ликвидирована военная база россиян.

К тому же, оккупанты продолжают массово брать в плен гражданских из Мелитополя.

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