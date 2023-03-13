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В Мелитополе планируют отжимать квартиры под видом "плановых осмотров", - Федоров

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Понедельник 13 марта 2023 17:17
В Мелитополе планируют отжимать квартиры под видом "плановых осмотров", - Федоров Фото: в Мелитополе планируют отжимать квартиры под видом "плановых осмотров" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты под видом "плановых осмотров жилищного фонда" готовятся отжимать квартиры гражданских в Мелитополе.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Российские захватчики объявили о "плановых осмотрах жилищного фонда" в курортном городе. Но это точно не о сохранении инфраструктуры, а о терроре и отжиме имущества", - пишет Федоров.

По словам городского головы, под видом "плановых смотров" россияне планируют:

  • выявить квартиры, владельцы которых уехали из Мелитополя;
  • репортировать о найденных "схронах", которые сами и организовали;
  • терроризировать и запугивать местных жителей, обвиняя их в сотрудничестве с партизанами.

"Как на самом деле рашисты обходятся с жилищным фондом, лучше видно в Мариуполе. А "попечительство" о жителях уже почувствовали все жители оккупированных территорий. Россия умеет только убивать и уничтожать", - добавляет городской голова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Федорова, оккупантам не хватает средств даже на имитацию образования в школах во временно оккупированной части Запорожской области.

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