У Мелітополі підірвали машину окупантів, - ЗМІ

Ситуація в Мелітополі

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Наразі місто використовується загарбниками для власних потреб. У Мелітополі побудовано багато баз та військових об'єктів.

При цьому Сили оборони постійно атакують важливі для логістики росіян об'єкти. Також партизани постійно проводять роботу по ліквідації офіцерів та солдатів РФ.

Наприклад, 1 жовтня, у місті було чути звуки вибуху. Підпілля знищило автомобіль з російськими військовими у Мелітополі.

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