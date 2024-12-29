В Мелитополе взорвали машину оккупантов, - СМИ

Ситуация в Мелитополе

Российские войска захватили Мелитополь Запорожской области во время масштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас город используется захватчиками для собственных нужд. В Мелитополе построено много баз и военных объектов.

При этом Силы обороны постоянно атакуют важные для логистики россиян объекты. Также партизаны постоянно проводят работу по ликвидации офицеров и солдат РФ.

Например, 1 октября, в городе были слышны звуки взрыва. Подполье уничтожило автомобиль с российскими военными в Мелитополе.

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