У Мелітополі підірвали авто з "кадирівцями": ГУР показало відео унікальної операції

Українська розвідка разом з партизанами провела успішну операцію у тимчасово окупованому Мелітополі. Було знищено авто з "кадирівцями".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
За даними ГУР, сьогодні, 2 серпня, на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус. На момент вибуху в авто перебували бійці окупаційного підрозділу "Ахмат.
Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули.
Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ.
Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Мелітополі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Гідромаш". За словами очевидців, над містом здійнялися густі клуби диму, які було видно з різних районів.
Раніше у районі заводу "Гідромаш" неодноразово лунали вибухи. Ще на початку 2023 року, за інформацією партизанів, росіяни обладнали склад для зберігання боєприпасів.
Також ми писали, що на початку липня українські військові завдали успішного удару по місцю базування окупантів у Мелітополі - було знищено 5 загарбників, а також ключовий вузол управління РФ.