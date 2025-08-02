У Мелітополі підірвали авто з "кадирівцями": ГУР показало відео унікальної операції

Українська розвідка разом з партизанами провела успішну операцію у тимчасово окупованому Мелітополі. Було знищено авто з "кадирівцями".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За даними ГУР, сьогодні, 2 серпня, на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус. На момент вибуху в авто перебували бійці окупаційного підрозділу "Ахмат.

Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули.

Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ.

Удари по Мелітополю

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Мелітополі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Гідромаш". За словами очевидців, над містом здійнялися густі клуби диму, які було видно з різних районів.

Раніше у районі заводу "Гідромаш" неодноразово лунали вибухи. Ще на початку 2023 року, за інформацією партизанів, росіяни обладнали склад для зберігання боєприпасів.