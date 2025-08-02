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В Мелитополе взорвали авто с "кадыровцами": ГУР показало видео уникальной операции

Суббота 02 августа 2025 14:34
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В Мелитополе взорвали авто с "кадыровцами": ГУР показало видео уникальной операции Иллюстративное фото: в Мелитополе взорвали авто с "кадыровцами" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинская разведка вместе с партизанами провела успешную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Было уничтожено авто с "кадыровцами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, сегодня, 2 августа, в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус. На момент взрыва в авто находились бойцы оккупационного подразделения "Ахмат.

В результате детонации все пятеро пассажиров погибли.

Также взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.

Удары по Мелитополю

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе вспыхнул масштабный пожар на заводе "Гидромаш". По словам очевидцев, над городом поднялись густые клубы дыма, которые были видны из разных районов.

Ранее в районе завода "Гидромаш" неоднократно раздавались взрывы. Еще в начале 2023 года, по информации партизан, россияне оборудовали склад для хранения боеприпасов.

Также мы писали, что в начале июля украинские военные нанесли успешный удар по месту базирования оккупантов в Мелитополе - было уничтожено 5 захватчиков, а также ключевой узел управления РФ.

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Мелитополь ГУР
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