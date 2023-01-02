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У Мелітополі під ранок пролунали вибухи

Фото: у Мелітополі під ранок прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Мелітополі в понеділок під ранок, 2 січня, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова у Telegram.

Мер зазначив, що окупантам було не до сну.

У місті лунали гучні вибухи. Окупанти повинні нарешті зрозуміти: час робити ноги з окупованих територій. Адже тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал – бути в ній похованими", - заявив Федоров.

Нагадаємо, росіяни активно перекидали техніку для зміцнення ділянки фронту у Мелітополі.

Раніше РБК-Україна писала про те, що в центрі Мелітополя вибухнув автомобіль, в якому на той момент був колаборант.

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Мелітополь