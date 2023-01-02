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В Мелитополе под утро прогремели взрывы

Фото: в Мелитополе под утро прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Мелитополе в понедельник под утро, 2 января, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

Мэр отметил, что оккупантам было не до сна.

В городе раздавались громкие взрывы. Оккупанты должны наконец понять: пора делать ноги с оккупированных территорий. Ведь здесь любителей чужой земли ждет лишь один финал – быть в ней погребенными", - заявил Федоров.

Напомним, россияне активно перебрасывали технику для укрепления участка фронта в Мелитополе.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в центре Мелитополя взорвался автомобиль, в котором в тот момент находился коллаборант.

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Мелитополь