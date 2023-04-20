У Мелітополі окупанти звезли у двір багатоповерхівки військових та пожежників. Що відомо

Окупанти у четвер, 20 квітня, звезли військових та пожежників у двір одного з багатоповерхових будинків.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його даними, події відбуваються у дворі багатоквартирного будинку по вулиці Ярослава Мудрого 5. Там нібито повідомляється про "замінування".

"Що далі за сценарієм кремлівської методички - обвинувачення "київського режиму" та "укронацистів"?" - написав Федоров.