В Мелитополе оккупанты свезли во двор многоэтажки военных и пожарных. Что известно
Оккупанты в четверг, 20 апреля, свезли военных и пожарных во двор одного из многоэтажных домов.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По его данным, события происходят во дворе многоквартирного дома по улице Ярослава Мудрого 5. Там якобы сообщается о "заминировании".
"Что дальше по сценарию кремлевской методички - обвинение "киевского режима" и "укронацистов"?" - написал Федоров.
Ранее мы писали о том, что россияне планируют мобилизовать коллаборантов на оккупированных территориях.
Также напомним, что глава Кремля Владимир Путин подписал закон о введении в стране новых методов мобилизации для россиян. Теперь там повестки будут отправлять онлайн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.