В Мелитополе оккупанты свезли во двор многоэтажки военных и пожарных. Что известно

Оккупанты в четверг, 20 апреля, свезли военных и пожарных во двор одного из многоэтажных домов.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его данным, события происходят во дворе многоквартирного дома по улице Ярослава Мудрого 5. Там якобы сообщается о "заминировании".

"Что дальше по сценарию кремлевской методички - обвинение "киевского режима" и "укронацистов"?" - написал Федоров.