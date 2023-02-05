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В Мелітополі окупанти збираються перйменувати 86 вулиць

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни збираються переіменувати 86 вулиці та провулків, які названі на честь українських діячів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

"Демонтували пам’ятник Шевченка, але злякались народного осуду і виправдались переміщенням Кобзаря на інше місце, анонсували перейменування 86 вулиць, провулків і площі, названих на честь "укронацистів", - сказав мер.

В результаті героїв Другої світової війни, академіків та князя Київської Русі замінили зрадниками часів Радянського союзу.

Нагадаємо, що військові Російської Федерації вимкнули базову станцію одного з найбільших провайдерів Мелітополя та заборонили місцевим жителям читати українські новини.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що окупанти перетворили на військові госпіталі 80% лікарень у Запорізькій області.

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Мелітополь