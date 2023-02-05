В Мелитополе оккупанты собираются переименовать 86 улиц

Во временно оккупированном Мелитополе россияне собираются переименовать 86 улиц и переулков, которые названы в честь украинских деятелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

"Демонтировали памятник Шевченко, но испугались народного порицания и оправдались перемещением Кобзаря на другое место, анонсировали переименование 86 улиц, переулков и площади, названных в честь "укронацистов", - сказал мэр.

В результате героев Второй мировой войны академиков и князя Киевской Руси заменили предателями времен Советского союза.