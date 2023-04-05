В Мелитополе оккупанты запугивают украинцев эвакуацией в Россию, - Генштаб
Фото: В Мелитополе оккупанты запугивают украинцев эвакуацией в Россию (Getty Images)
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне продолжают пренебрегать нормами международного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Так, захватчики пытаются оказывать психологическое давление на местное население путем распространения открыток по его эвакуации в РФ.
"Пугают людей будущим наступлением ВСУ", - указали в Генштабе.
Кроме этого, в Большой Кардашевке Херсонской области из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта:
- почти полностью ограничен въезд и выезд всех жителей;
- людям запрещено покидать свои дома;
- усилена проверка документов и мобильных телефонов.
Напомним, россияне на оккупированных территориях Запорожской области без объяснений причины похищают людей.
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