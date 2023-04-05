В Мелитополе оккупанты запугивают украинцев эвакуацией в Россию, - Генштаб

Фото: В Мелитополе оккупанты запугивают украинцев эвакуацией в Россию (Getty Images)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне продолжают пренебрегать нормами международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.