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У Мелітополі колаборанти вводять "сухий закон" через пияцтво армії РФ, - мер

Фото: у Мелітополі окупантам заборонили купувати алкоголь (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Колаборанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області забороняють продаж алкоголю через пияцтво російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За його словами, гауляйтер Євгеній Балицький видав указ, який забороняє на три місяці продаж алкоголю, окрім пива. Підприємцям, які будуть і далі продавати спиртне, загрожують штрафи.

Федоров припускає, що колаборанти вводять "сухий закон" через пияцтво російських окупантів.

"Насправді ж, окупанти фактично заборонили пити своїм військовим, яких на ТОТ вже більше, ніж цивільних. Бо ж "друга армія" прославилась лише рекордами з пияцтва", - зазначив мер.

Нагадаємо, наприкінці квітня Генштаб ЗСУ повідомляв, що у Мелітопольському районі 20 окупантів померли через отруєння невідомою речовиною.

Як повідомляла британська розвідка, армія РФ окрім величезних втрат на полі бою, має й інші проблеми. Серед них - масове пияцтво.

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окупантиМелітопольЗапорожская область