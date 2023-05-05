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В Мелитополе коллаборанты вводят "сухой закон" из-за пьянства армии РФ, - мэр

Фото: в Мелитополе оккупантам запретили покупать алкоголь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Коллаборанты на временно оккупированных территориях Запорожской области запрещают продажу алкоголя из-за пьянства российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, гауляйтер Евгений Балицкий издал указ, запрещающий на три месяца продажу алкоголя, кроме пива. Предпринимателям, которые будут продолжать продавать спиртное, грозят штрафы.

Федоров предполагает, что коллаборанты вводят "сухой закон" из-за пьянства российских оккупантов.

"На самом деле оккупанты фактически запретили пить своим военным, которых на ВОТ уже больше, чем гражданских. Ведь "вторая армия" прославилась лишь рекордами по пьянству", - отметил мэр.

Напомним, в конце апреля Генштаб ВСУ сообщал, что в Мелитопольском районе 20 кафиров умерли из-за отравления неизвестным веществом.

Как сообщала британская разведка, армия РФ помимо огромных потерь на поле боя имеет и другие проблемы. Среди них - массовое пьянство.

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окупантиМелитопольЗапорожская область