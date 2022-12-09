У Мелітополі газовики обшукують квартири та будинки городян

У Мелітополі газовики, які пішли на співпрацю з окупантами, підключають газ до квартир та будинків. А, між іншим, обшукують житло абонентів.

"Співробітники "Мелітопольгазу", які останні кілька тижнів активно підключають газ до будинків мелітопольців, влаштовують обшуки в будинках мирних жителів. А також випитують, де по сусідству будинки та квартири, в яких ніхто не живе", - йдеться у повідомленні.

За словами городян, приходять 2-3 особи для того, щоб під'єднати газ, але на ділі один начебто закінчив роботу, а другий каже: "Покажіть, де живуть, і не живуть люди та відводять". Тим часом співробітник, який залишився, обшукує кімнати.