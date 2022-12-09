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У Мелітополі газовики обшукують квартири та будинки городян

Фото: у Мелітополі газовики обшукують квартири та будинки городян (mv org ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Мелітополі газовики, які пішли на співпрацю з окупантами, підключають газ до квартир та будинків. А, між іншим, обшукують житло абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелитополь".

"Співробітники "Мелітопольгазу", які останні кілька тижнів активно підключають газ до будинків мелітопольців, влаштовують обшуки в будинках мирних жителів. А також випитують, де по сусідству будинки та квартири, в яких ніхто не живе", - йдеться у повідомленні.

За словами городян, приходять 2-3 особи для того, щоб під'єднати газ, але на ділі один начебто закінчив роботу, а другий каже: "Покажіть, де живуть, і не живуть люди та відводять". Тим часом співробітник, який залишився, обшукує кімнати.

Як повідомлялось, у тимчасово окупованому Мелітополі російські війська з метою поповнення втрат планують мобілізувати місцевих жителів.

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Мелітополь