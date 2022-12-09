RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мелитополе газовщики обыскивают квартиры и дома горожан

Фото: в Мелитополе газовщики обыскивают квартиры и дома горожан (mv org ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Мелитополе газовщики, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, подключают газ в квартиры и дома. А между делом обыскивают жилье абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

"Сотрудники "Мелитопольгаза", которые последние несколько недель активно подключают газ в дома мелитопольцев, устраивают обыски в домах мирных жителей. А также выпытывают, где по соседству дома и квартиры, в которых никто не живет", - говорится в сообщении.

По словам горожан, приходят 2-3 человека для того, чтобы подключить газ, но на деле один вроде бы закончил работу, а второй говорит: "Покажите, где живут, и не живут люди и уводят". Тем временем сотрудник, который остался, обыскивает комнаты.

Как сообщалось, во временно оккупированном Мелитополе российские войска с целью пополнения потерь планируют мобилизовать местных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь