В окупованому Мелітополі росіяни хочуть мобілізувати місцевих жителів, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"У місті Мелітополь Запорізької області зазначено видання повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату найближчим часом", - зазначають у відомстві.

При цьому мер Мелітополя Іван Федоров, коментуючи цю інформацію, нагадав, що вже другий тиждень на блокпосту у Василівці російські загарбники не випускають у бік Запоріжжя чоловіків, які не мають військового квитка або мають квиток, що підтверджує придатність до служби.

"Ворог намагається поповнити лави армії Росії "гарматним м'ясом" за рахунок наших чоловіків... Терор на тимчасово окупованих територіях посилюється, тому необхідно якнайшвидше евакуюватися з окупації", - заявив Федоров.