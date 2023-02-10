В Мелитополе слышны взрывы
Фото: в Мелитополе слышны взрывы (GettyImages)
Сегодня, 10 февраля, в Мелитополе и районе слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"В Мелитополе и районе громко", - заявил Федоров.
Он сказал, что местные жители сообщают о взрывах и подчеркнул, что выясняет детали ситуации.
Напомним, Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе осталось примерно 30% от населения, что было до полномасштабного вторжения РФ.
Кроме того, РБК-Украина писало о том, что в Мелитополе россияне начали терроризировать учителей школ.
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