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В Мелитополе слышны взрывы

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Мелитополь, Пятница 10 февраля 2023 19:28
В Мелитополе слышны взрывы Фото: в Мелитополе слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 10 февраля, в Мелитополе и районе слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"В Мелитополе и районе громко", - заявил Федоров.

Он сказал, что местные жители сообщают о взрывах и подчеркнул, что выясняет детали ситуации.

Напомним, Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе осталось примерно 30% от населения, что было до полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, РБК-Украина писало о том, что в Мелитополе россияне начали терроризировать учителей школ.

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