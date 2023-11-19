У Мелітополі чути звуки вибуху

"Щойно вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Деталі згодом", - написав Федоров.

Варто зауважити, останніми днями в окупованому Мелітополі часто чути звуки вибухів. При цьому окупаційна влада не коментує ситуацію у місті.

"Полювання" на партизанів у Мелітополі

Останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів в окупованому місті, яке було захоплено РФ у перші дні вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Так, загарбники почали розвішувати по місту відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів. Крім цього, нещодавно ФСБ РФ привезла в Мелітополь загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в "полюванні" на патріотів та партизанів.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно не у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.

Проте окупанти продовжують щоденно обстрілювати Запорізьку область. Так, сьогодні, 15 листопада, вдарили ракетами по Запорізькому району. Була атакована цивільна інфраструктура.

Крім того, у Запорізькій області рятувальники потрапили під обстріл, приїхавши гасити пожежу. Двоє бійців ДСНС загинули, ще троє поранені.

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