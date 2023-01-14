У Мелітополі, Бердянську та Токмаку лунали вибухи: "прильоти" по базах окупантів

"Одразу після бавовни рашисти почали метушню у східній частині міста. За попередніми даними "постраждала" військова база окупантів на одному із захоплених заводів.", - розповів він.

Так само, за його словами, рано вранці вибухало в районі розташування росіян у Бердянську.

"А вчора ввечері у повітря злетіло авто одного з місцевих топ-гауляйтерів", - розповів мер Мелітополя.

За даними Федорова, вночі ліквідовано пункт дислокації окупантів у Токмаку Запорізької області.