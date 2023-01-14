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У Мелітополі, Бердянську та Токмаку лунали вибухи: "прильоти" по базах окупантів

Фото: у Мелітополі, Бердянську та Токмаку лунали вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 14 січня, о 4 ранку пролунали два гучні вибухи в Мелітополі. Також "бавовну" було чути у Бердянську та Токмаку Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Одразу після бавовни рашисти почали метушню у східній частині міста. За попередніми даними "постраждала" військова база окупантів на одному із захоплених заводів.", - розповів він.

Так само, за його словами, рано вранці вибухало в районі розташування росіян у Бердянську.

"А вчора ввечері у повітря злетіло авто одного з місцевих топ-гауляйтерів", - розповів мер Мелітополя.

За даними Федорова, вночі ліквідовано пункт дислокації окупантів у Токмаку Запорізької області.

Як повідомлялось, у суботу, 14 січня, близько 12.00, Росія може завдати масованого удару з повітря. Українців попросили не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.

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вибухиЗапорожская область