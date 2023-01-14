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В Мелитополе, Бердянске и Токмаке гремели взрывы: "прилеты" по базам оккупантов

Фото: в Мелитополе, Бердянске и Токмаке гремели взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 14 января, в 4 утра раздались два громких взрыва в Мелитополе. Также хлопки были слышны в Бердянске и Токмаке Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Сразу после хлопка рашисты начали суету в восточной части города. По предварительным данным, "пострадала" военная база оккупантов на одном из захваченных заводов.", - рассказал он.

Так же, по его словам, ранним утром взрывалось в районе расположения россиян в Бердянске.

"А вчера вечером в воздух взлетел автомобиль одного из местных топ-гауляйтеров", - рассказал мэр Мелитополя.

По данным Федорова, ночью ликвидирован пункт дислокации оккупантов в Токмаке Запорожской области.

Как сообщалось, в субботу, 14 января, около 12.00, Россия может нанести массированный удар с воздуха. Украинцы попросили не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

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