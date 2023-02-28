В Мелитополе 1000 человек побывали в плену, еще сотни до сих пор находятся в неволе, - мэр

Россияне в Мелитополе лишили свободы слова всех жителей и ограничили право на передвижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Некоторых жителей Мелитополя непосредственно сажают "на подвал". За год более 1000 гражданских мелитопольцев побывали в плену у россиян. Сотни из них продолжают быть узниками окупантов", - сообщил мэр.

По его словам, десятки сидят в тюрьмах уже более 6 месяцев, а некоторые даже год. Некоторые гражданские содержатся в Лефортовском СИЗО в Москве.

"Россияне запугивают родственников держать язык за зубами, но молчание может сторожить здоровье и жизнь похищенного человека. Украина занимается обменом пленных, в том числе гражданских. Информацию о похищенных людях следует доносить до украинской стороны", - рассказал мэр.