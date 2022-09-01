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Под Мелитополем до сих пор взрывы на одном из российский складов, - мэр

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В результате вчерашних взрывов под Мелитополем до сих пор слышна детонация на одном из российских складов боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова на телемарафоне.

"Ключевое событие, которое произошло вчера, это череда взрывов. Больше 10 взрывов на территории Мелитопольского района. Сегодня мы уже точно можем сказать, что был уничтожен склад боеприпасов в селе Ефремовка, это 15 километров от Мелитополя, и детонация идет до сих пор. Буквально час назад были сообщения с южных районов города, детонация продолжается", - отметил он.

Напомним, накануне югу от Мелитополя прогремела серия взрывов. Федоров говорил, что это стало результатом работы сил сопротивления в направлении Молочного лимана, куда российские оккупанты югу от Мелитополя.

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МелитопольВзрыв