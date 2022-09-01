RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Мелітополем досі вибухи на одному з російський складів, - мер

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В результаті вчорашніх вибухів під Мелітополем досі чутна детонація на одному з російських складів боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова на телемарафоні.

"Ключова подія, яка сталася вчора, це низка вибухів. Більше 10 вибухів на території Мелітопольського району. Сьогодні ми вже точно можемо сказати, що був знищений склад боєприпасів в селі Єфремівка, це 15 кілометрів від Мелітополя, і детонація йде досі. Буквально годину тому були повідомлення з південних районів міста, детонація триває", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні південь від Мелітополя прогриміла серія вибухів. Федоров говорив, що це стало результатом роботи сил опору в напрямку Молочного лиману, куди російські окупанти південь від Мелітополя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольВибух