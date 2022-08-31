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Под Мелитополем прогремела серия взрывов: что известно

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Запорожская область, Среда 31 августа 2022 19:10
Под Мелитополем прогремела серия взрывов: что известно Фото: под Мелитополем прогремела серия взрывов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Серия взрывов прогремела к югу от Мелитополя, вероятно, близко к месту, куда российская армия перевозила военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Ивана Федорова.

"Сопротивление продолжается, зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику", - написал он.

Федоров отметил, что взрывы шли по нарастающей - сначала их услышали жители южных улиц, впоследствии весь город.

Напомним, сегодня в Мелитополе заметили три колонны российской техники, которые двигались в сторону Херсона.

Кроме того, недавно украинские партизаны ликвидировали группу российских оккупантов в Мелитополе.

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