Под Мелитополем прогремела серия взрывов: что известно
Серия взрывов прогремела к югу от Мелитополя, вероятно, близко к месту, куда российская армия перевозила военную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Ивана Федорова.
"Сопротивление продолжается, зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику", - написал он.
Федоров отметил, что взрывы шли по нарастающей - сначала их услышали жители южных улиц, впоследствии весь город.
Напомним, сегодня в Мелитополе заметили три колонны российской техники, которые двигались в сторону Херсона.
Кроме того, недавно украинские партизаны ликвидировали группу российских оккупантов в Мелитополе.
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