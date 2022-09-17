Під Мелітополем уночі горіла військова база окупантів, - Федоров

Росіяни продовжують втрачати бази у Запорізькій області. Під Мелітополем 17 вересня горів ще один військовий об'єкт ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

Мер розповів про "наслідки паління окупантів у недозволених місцях". "О 04:00 - "мінус" одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману", - зазначив Федоров. Він додав, що росіяни "настільки потужно палять, що й досі йде дим".