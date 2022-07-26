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Под Мелитополем КАМАЗ оккупантов вызвал смертельное ДТП: среди погибших - ребенок

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Мелитополь, Вторник 26 июля 2022 15:12
Под Мелитополем КАМАЗ оккупантов вызвал смертельное ДТП: среди погибших - ребенок Фото: под Мелитополем КАМАЗ оккупантов вызвал смертельное ДТП (mil.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Вблизи Мелитополя КАМАЗ российских оккупантов на полном ходу влетел в Hyundai. В результате аварии погибли трое пассажиров легкового автомобиля, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Риа-Метілополь".

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 25 июля, по Константиновке, в районе ремонта трассы.

Очевидцы рассказали, что грузовик захватчиков отстал от колонны и, пытаясь ее догнать, с огромной скоростью ехала на красный свет. От удара легковой автомобиль превратился в груду железа.

В результате ДТП двое взрослых погибли на месте происшествия. Спасателям пришлось вырезать людей из искореженного авто. На пути в медучреждение, в карете скорой помощи, скончался 12-летний мальчик.

"Там знаки, что идут ремонтные работы, стоят светофоры, а им все равно", - пишут в сети мелитопольцы.

Из-за аварии без родителей осталась 4-летняя девочка. На момент трагедии она находилась в детском саду.

Ранее мы писали, временно оккупированный россиянами Мелитополь с каждым днем все более и более становится похож на город времен СССР. Там нет денег, свободы и лекарств.

Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ в Запорожской области и не позволяют людям выехать из города. Русские используют местное население как живой щит.

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