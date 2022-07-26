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Під Мелітополем КАМАЗ окупантів спричинив смертельну ДТП: серед загиблих - дитина

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Мелітополь, Вівторок 26 липня 2022 15:12
Під Мелітополем КАМАЗ окупантів спричинив смертельну ДТП: серед загиблих - дитина Фото: Під Мелітополем КАМАЗ окупантів спричинив смертельну ДТП (mil.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Поблизу Мелітополя КАМАЗ російських окупантів на повному ходу влетів у Hyundai. Внаслідок аварії загинуло троє пасажирів легкового автомобіля, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ріа-Метілополь".

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у понеділок, 25 липня, за Костянтинівкою, у районі ремонту траси.

Очевидці розповіли, що вантажівка загарбників відстала від колони та, намагаючись її наздогнати, з величезною швидкістю їхала на червоне світло. Від удару легковий автомобіль перетворився на купу заліза.

Унаслідок ДТП двоє дорослих загинули на місці події. Рятувальникам довелося вирізати людей з понівеченого авто. На шляху до медзакладу, в кареті швидкої допомоги, помер 12-річний хлопчик.

"Там знаки, що йдуть ремонтні роботи, стоять світлофори, а їм все одно", - пишуть у мережі мелітопольці.

Через аварію без батьків залишилася 4-річна дівчинка. На момент трагедії вона перебувала у дитячому садочку.

Раніше ми писали, тимчасово окупований росіянами Мелітополь з кожним днем все більш і більше стає схожий на місто часів СРСР. Там немає грошей, свободи та ліків.

Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області та не дозволяють людям виїхати з міста. Росіяни використовують місцеве населення як живий щит.

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