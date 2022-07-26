Під Мелітополем КАМАЗ окупантів спричинив смертельну ДТП: серед загиблих - дитина
Поблизу Мелітополя КАМАЗ російських окупантів на повному ходу влетів у Hyundai. Внаслідок аварії загинуло троє пасажирів легкового автомобіля, серед яких дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ріа-Метілополь".
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у понеділок, 25 липня, за Костянтинівкою, у районі ремонту траси.
Очевидці розповіли, що вантажівка загарбників відстала від колони та, намагаючись її наздогнати, з величезною швидкістю їхала на червоне світло. Від удару легковий автомобіль перетворився на купу заліза.
Унаслідок ДТП двоє дорослих загинули на місці події. Рятувальникам довелося вирізати людей з понівеченого авто. На шляху до медзакладу, в кареті швидкої допомоги, помер 12-річний хлопчик.
"Там знаки, що йдуть ремонтні роботи, стоять світлофори, а їм все одно", - пишуть у мережі мелітопольці.
Через аварію без батьків залишилася 4-річна дівчинка. На момент трагедії вона перебувала у дитячому садочку.
Раніше ми писали, тимчасово окупований росіянами Мелітополь з кожним днем все більш і більше стає схожий на місто часів СРСР. Там немає грошей, свободи та ліків.
Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області та не дозволяють людям виїхати з міста. Росіяни використовують місцеве населення як живий щит.