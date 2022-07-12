Под Мелитополем горит захваченная оккупантами база с вражеской техникой

В поселке Мирное Мелитопольского района горит база воинской части МЧС, которую захватили оккупанты. Местные жители слышали около 25 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе. Жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов видно густой черный дым", - написал он.

Напомним, российские войска заблокировали проезд и выезд в Новый Мелитополь. Десятки тысяч людей оказались отрезаны от города.

Как известно, Вооруженные силы Украины с конца июня уничтожили 14 военных баз (включая две базы в Мелитополе) и складов вооружений в тылу российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.