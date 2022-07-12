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Під Мелітополем горить захоплена окупантами база з ворожою технікою

Фото: під Мелітополем горить захоплена окупантами база з ворожою технікою (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У селищі Мирне Мелітопольського району горить база військової частини МНС, яку захопили окупанти. Місцеві жителі чули близько 25 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Меліополя Івана Федорова.

"Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівних ударів по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі. Жителі поблизу Мирного почули близько 25 вибухів. З боку бази окупантів видно густий чорний дим", - написав він.

Нагадаємо, російські війська заблокували проїзд і виїзд до Нового Мелітополя. Десятки тисяч людей виявилися відрізані від міста.

Як відомо, Збройні сили України з кінця червня знищили 14 військових баз (включаючи дві бази в Мелітополі) і складів озброєнь в тилу російських військ.

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