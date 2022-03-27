В Мелитополе заметили танки с флагом непризнанной Южной Осетии, - Запорожская ОВА

"В Мелитополь прибыло подкрепление оккупационных войск рф. По центральному проспекту ездят танки с флагом непризнанной Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Также в ОВА рассказали, что оккупанты пытаются обмануть мелитопольских пенсионеров и обещают заплатить по 10 тысяч российских рублей.

"Впрочем, как оказалось, предстоящие выплаты - очередной прием захватчиков для достижения своих целей. Данные пенсионеров и их подписи оккупанты планируют использовать для проведения псевдореферендума", - проинформировали в администрации.

В Мелитополе пророссийские коллаборанты пытались провести митинг в поддержку России, но горожане такое мероприятие не поддержали и не пришли.

"Вместе с тем, оккупанты привезли на место проведения пропагандистского мероприятия людей, напоминавших бездомных", - сообщили в ОВА.

Отмечается, что в Запорожской области защитники Украины продолжают наносить потери войскам РФ. Так, по данным на вечер субботы, подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 22 оккупанта, 47 - ранили, уничтожили танк, 4 бронетранспортера, 3 автомобиля и 4 боевых машины пехоты, дополнительно 3 - повредили.