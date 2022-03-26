В Запорожской области Силы теробороны освободили два населенных пункта
Силы территориальной обороны Запорожской области освободили от российских оккупантов два населенных пункта - села Малиновка и Полтавка. Противник потерял несколько десятков человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.
"В результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона территориальной обороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате наступательной операции украинские защитники ликвидировали до 80 российских военных, несколько единиц бронетехники противника, а также захватили документы и оружие мотострелкового подразделения.
Напомним, 26 марта украинские военные полностью освободили от российских оккупантов город Тростянец в Сумской области.
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