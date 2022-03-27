У Мелітополі помітили танки з прапором невизнаної Південної Осетії, - Запорізька ОВА

"До Мелітополя прибуло підкріплення окупаційних військ рф. Центральним проспектом їздять танки з прапором невизнаної Південної Осетії", - йдеться в повідомленні.

Також в ОВА розповіли, що окупанти намагаються обдурити мелітопольських пенсіонерів та обіцяють заплатити по 10 тисяч російських рублів.

"Втім, як виявилося, майбутні виплати - черговий прийом загарбників для досягнення своїх цілей. Дані пенсіонерів та їх підписи окупанти планують використовувати для проведення псевдореферендуму", - поінформували в адміністрації.

У Мелітополі проросійські колаборанти намагалися провести мітинг на підтримку Росії, але городяни такий захід не підтримали й не прийшли.

"Разом з тим, окупанти привезли на місце проведення пропагандистського заходу людей, які нагадували безхатченків", - повідомили в ОВА.

Зазначається, що в Запорізькій області захисники України продовжують нанесення втрат військам РФ. Так, за даними на вечір суботи, підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 22 окупанти, 47 - поранили, знищили танк, 4 бронетранспортери, 3 автомобілі і 4 бойових машини піхоти, додатково 3 - пошкодили.