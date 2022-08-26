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В Мелитополе также угрожают лишать родительских прав, если дети не пойдут в школу

Фото: в Мелитополе также угрожают лишать родительских прав, если дети не пойдут в школу (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупационная власть во временно захваченном Мелитополе Запорожской области заставляет родителей отправлять своих детей в школу. В случае отказа захватчики угрожают лишать людей родительских прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.

Он отмечает, что оккупанты пытаются начать работу школ в оккупированном городе, однако начать ее они пытаются угрозами, а также давлением на родителей и учителей.

"Они сначала делают предупреждение, потом штрафуют на 40 тысяч рублей, а потом угрожают, что будут лишать родительских прав за то, что они не ходят в школу", - сказал Федоров.

Мэр Мелитополя добавил, что россияне готовы платить по 10 тысяч рублей родителям, которые по своей инициативе приведут детей в школу.

Федоров отметил, что оккупанты делают это не для того, чтобы организовать учебный процесс и давать знания детям, а для того, чтобы промывать им мозги своей пропагандой и прикрываться ими как живым щитом.

Напомним, в Мариуполе оккупанты также угрожают отбирать у родителей детей, которые не пойдут в школу.

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Запорожская областьМелитопольшкола