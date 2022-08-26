RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Мелітополі також погрожують позбавляти батьківських прав, якщо діти не підуть до школи

Фото: у Мелітополі також погрожують позбавляти батьківських прав, якщо діти не підуть до школи (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупаційна влада у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області примушує батьків відправляти своїх дітей до школи. У разі відмови загарбники погрожують позбавляти людей батьківських прав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова.

Він зазначає, що окупанти намагаються розпочати роботу шкіл в окупованому місті, проте розпочати її вони намагаються погрозами, а також тиском на батьків і вчителів.

"Вони спочатку роблять попередження, потім штрафують на 40 тисяч рублів, а потім погрожують, що будуть позбавляти батьківських прав за те, що вони не ходять до школи", - сказав Федоров.

Мер Мелітополя додав, що росіяни готові платити по 10 тисяч рублів батькам, які по своїй ініціативі приведуть дітей до школи.

Федоров зазначив, що окупанти роблять це не для того, аби організувати навчальний процес та надавати знання дітям, а для того, щоб промивати їм мізки своєю пропагандою і прикриватися їми як живим щитом.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти також погрожують відбирати у батьків дітей, які не підуть до школи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьМелітопольшкола