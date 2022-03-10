В Мелитополе российские оккупанты похитили представительницу крымскотатарского народа

В Мелитополе российские военные ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой. Они отвезли ее в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы правления ОО "Крымскотатарский ресурсный центр" Эскендера Бариева в Facebook .

"Сегодня, в Мелитополе, в 6 утра вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом ... Лейлы Ибрагимовой. Провели обыск, изъяли телефоны. Лейла Ибрагимова была отвезена в неизвестном направлении", - написал он.

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