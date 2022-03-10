У Мелітополі російські окупанти викрали представницю кримськотатарського народу

У Мелітополі російські військові увірвалися в будинок депутата Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової. Вони відвезли її в невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови правління ГО "Кримськотатарський ресурсний центр" Ескендера Барієва в Facebook .

"Сьогодні, в Мелітополі, о 6 ранку озброєні люди в російській військовій формі увірвалися в будинок ... Лейли Ібрагімової. Провели обшук, вилучили телефони. Лейла Ібрагімова була відвезена в невідомому напрямку", - написав він.

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