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В Мелитополе снова раздаются мощные взрывы

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Вечером 8 августа 2022 года прогремело несколько мощных взрывов в оккупированном Мелитополе (Запорожская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Ивана Федорова.

"Очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов. Верим в ВСУ и ждем хорошие новости для украинцев и сокрушительные для рашистов", - отметил он.

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины ударили по пунктам дислокации российских войск в Мелитополе. По предварительным данным, было ликвидировано более 100 военных противника и значительное количество техники.

Также сообщалось, что в город завезли массовку для участия в так называемом "референдуме".

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МелитопольВзрыв