У Мелітополі знову лунають потужні вибухи

Увечері 8 серпня 2022 року прогриміло кілька потужних вибухів в окупованому Мелітополі (Запорізька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Івана Федорова.

"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. У західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в ЗСУ і чекаємо хороших новин для українців і нищівних для рашистів", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили України вдарили по пунктах дислокації російських військ у Мелітополі. За попередніми даними, було ліквідовано понад 100 військових противника та значну кількість техніки.

Також повідомлялося, що до міста завезли масовку для участі у так званому "референдумі".

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