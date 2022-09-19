В Мелитополе раздались взрывы на захваченном россиянами аэродроме

В Мелитополе в понедельник, 19 сентября, прогремели взрывы на аэродроме, который захватили российские оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
"На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы", - написал он.
Местные СМИ пишут о двух мощных взрывах в районе аэродрома примерно в 14:50. Кроме того, жители сообщают о клубах черного дыма после взрывов.
Напомним, вчера вечером в Мелитополе раздался мощный взрыв.
Федоров сообщил, что сотрудники российской ФСБ хотели ликвидировать коллаборанта-полицейского.
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