У Мелітополі пролунали вибухи на захопленому росіянами аеродромі

У Мелітополі у понеділок, 19 вересня, прогриміли вибухи на аеродромі, який захопили російські окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
"На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи", - написав він.
Місцеві ЗМІ пишуть про два потужні вибухи в районі аеродрому приблизно о 14:50. Крім того, мешканці повідомляють про клуби чорного диму після вибухів.
Нагадаємо, вчора ввечері у Мелітополі пролунав потужний вибух.
Федоров повідомив, що співробітники російської ФСБ хотіли ліквідувати колаборанта-поліцейського.
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